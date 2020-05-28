В первом матче возобновлённого чемпионата Дании фанаты поддержат команды через Zoom

Сегодня, 28 мая, возобновляется чемпионат Дании. В первом матче встретятся «Орхус» и «Раннерс». Во время игры болельщики смогут поддержать команды с помощью Zoom, сообщает BBC.

Футболисты смогут увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитируют присутствие болельщиков. Два экрана отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.

Одновременно на экране будут появляться по 200 фанатов. За поведением болельщиков будут следить модераторы.

В датском чемпионате осталось провести два тура. Ожидается, что сезон в турнире будет завершён 7 июня.