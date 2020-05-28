Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за пьянку

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов рассказал, как его и Илью Цымбаларя выгнали из второй сборной России в 1999 году.

«Расскажу всё, как было. Мы отмечали чей-то день рождения – или Терёхина, или Валеры Кечинова. Шли всей бандой – человек 15. Ещё, помню, договаривались – если кто-то тренеров увидит, маяк дать. Пьяными мы не были – иначе несли бы друг друга. По пять кружек пива выпили – не больше. Два раза в туалет сходить – и нет ничего. И до игры ещё было дня четыре – полноценный сбор.



Подходим ко входу на базу в Архангельском, оборачиваемся – никого, только мы вдвоём с Цылей. Все остальные куда-то свалили. Опоздали немного. Время не подрассчитали – пришли в 23:10. Бах — Павлов в холле сидит. Он сразу понял, что мы чуть-чуть навеселе. Сказал только: «Идите спать, завтра разберёмся».



Мы просто в номер пошли: Цыля первый, я – за ним. А с утра его вызвали. Он ещё смеялся: «Может, мне тренером сборной предложат поработать – Павлову помогать?» Но после разговора пришёл – стал вещи собирать. Я говорю: «Цыль, ты чего?» — «Сказали форму оставлять и валить». Тут и меня вызывают. «Подожди, наверное, и со мной такая же фигня». Пошёл к Павлову. «Так себя вести нельзя, до свидания!» Я спорить не стал: «Понял, виноват», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.