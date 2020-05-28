У капитана «Блэкберна» обнаружен коронавирус
Капитан «Блэкберна», 31-летний полузащитник Эллиотт Беннетт заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно, футболист будет отправлен на недельный карантин.
«Я бы никогда не узнал, что заразился, если бы мы не вернулись к тренировкам. У меня нет никаких симптомов. Началась истерия из-за возвращения футболистов к тренировкам, но это не имеет большого значения. Стоит волноваться о людях, которые серьёзно больны и лежат в больницах, а не о футболистах, у которых нет симптомов болезни», — сказал Беннетт.
Это третий случай заражения коронавирусом в Чемпионшипе. Ранее стало известно, что вирусом заразились двое сотрудников бывшего клуба Леонида Слуцкого — «Халл Сити».
Бывший клуб Слуцкого стал единственным в Чемпионшипе с заражёнными коронавирусом
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