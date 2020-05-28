«Уфа» распечатает фото болельщиков и разместит их на трибунах на матче с «Тамбовом»

Пресс-служба «Уфы» сообщила, что клуб разместит фотографии болельщиков на трибунах домашнего стадиона на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

Клуб призвал болельщиков до 2 июня присылать фото, желательно в экипировке или со стадиона команды. В «Уфе» пообещали распечатать снимки и разместить их на домашней арене. Отмечается, что фотографии без ссылок на социальные сети не будут приняты.

Фото: сообщество «Уфы» во «ВКонтакте»

«Эммануэль Фримпонг поддержит ФК «Уфа» на «Нефтянике»! Экс-полузащитник ФК «Уфа» и лондонского «Арсенала» Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ. Фримпонг уже прислал своё фото на почту!» — сообщается в сообществе клуба в соцсети «ВКонтакте».



21 июня «Уфа» проведёт первый после возобновления чемпионата домашний матч с «Тамбовом».