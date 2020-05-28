Бабаев: футбол при пустых трибунах — печальное зрелище. Благодарны Правительству и РФС

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.

«Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков сможет присутствовать на стадионе. Футбол при совсем пустых трибунах — это печальное зрелище. Благодарны Правительству, руководству РФС за данное решение. По порядку распределения этой квоты решение пока не приняли. Обсудим с фан-клубом и сообщим», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что на первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.