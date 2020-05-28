Эксперт Зайлер: нереально ожидать, что фанаты будут соблюдать дистанцию, празднуя голы

Спортивный эксперт Роланд Зайлер поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Швейцарии со зрителями, которым будет предписано соблюдать социальную дистанцию.

«Помните, какой гол-красавец Йозуа Киммих из «Баварии» забил в ворота швейцарского голкипера из «Дортмунда» Романа Бюрки в эти выходные? Если на это нет никакой реакции, потому что трибуны пусты, это просто печально. Футболу нужно эхо, игроки на поле полностью зависят от обратной связи со зрителями.

На стадионах есть различные типы зрителей — от так называемых мажоров, которые пьют игристое вино в удобных ложах с видом на поле, до истовых ультрас на стоячих местах, реагирующих громче всех. Как раз для последних перспектива присутствовать на матче только в привязке к пронумерованным местам, скорее всего, реально станет красной тряпкой.

Фан-клубы поддерживают, как правило, активную связь с клубами. Они занимаются волонтёрством, работают с молодёжью, занимаются постановкой хореографии на трибунах, создают эскизы клубных флагов, и они убеждены, без их песен и кричалок команда обойтись не сможет. Пронумерованные фиксированные места, наверное, не дадут всей этой системе работать столь же хорошо. Нереально ведь ожидать, что футбольные болельщики будут чинно сидеть на своих местах, не забывая при каждом забитом мяче соблюдать социальную дистанцию», — приводит слова Зайлера Swissinfo.