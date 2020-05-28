Правительство Италии одобрило рестарт Серии А в июне
Правительство Италии одобрило возобновление национального чемпионата в июне.
«Серия А возобновится в июне. Решение утверждено правительством», — написал журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что руководство Серии А утвердило 13 июня в качестве даты возобновления чемпионата. Весьма вероятно, что выходные 13 июня будут использоваться для четырёх матчей 25-го тура, которые были перенесены в марте: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».
Таким образом, сезон возобновится с 20 июня. Каждая команда сыграет одинаковое количество матчей.
Лидером Серии А является «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает «Лацио» (62).
Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
- 28 мая 2020
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:41
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42
Партнерский контент