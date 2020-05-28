Правительство Италии одобрило рестарт Серии А в июне

Правительство Италии одобрило возобновление национального чемпионата в июне.

«Серия А возобновится в июне. Решение утверждено правительством», — написал журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что руководство Серии А утвердило 13 июня в качестве даты возобновления чемпионата. Весьма вероятно, что выходные 13 июня будут использоваться для четырёх матчей 25-го тура, которые были перенесены в марте: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».



Таким образом, сезон возобновится с 20 июня. Каждая команда сыграет одинаковое количество матчей.

Лидером Серии А является «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает «Лацио» (62).