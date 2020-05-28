«Большая победа для всех нас». Прядкин оценил решение о проведении матчей РПЛ со зрителями

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проводить матчи РПЛ со зрителями на трибунах.

«Футбол возвращается, это большая победа. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — цитирует Прядкина ТАСС.

Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.

Сергей Прядкин: пока исходим из того, что рестарт сезона РПЛ состоится без зрителей