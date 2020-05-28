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С австрийского ЛАСКа сняли 6 очков за проведение контактных тренировок, несмотря на запрет

С австрийского ЛАСКа сняли 6 очков за проведение контактных тренировок, несмотря на запрет
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Австрии сняла шесть очков с клуба ЛАСК за проведение контактных тренировок, несмотря на запрет, сообщается на официальном сайте австрийской Бундеслиги.

Несколько дней назад стало известно, что клуб проводит полноценные контактные тренировки, хотя разрешены были только занятия небольшими группами и с соблюдением социальной дистанции. Действия клуба признаны нарушающими правила фэйр-плей. Клуб был оштрафован на € 75 тыс.

ЛАСК лидировал в чемпионате Австрии после завершения группового турнира. В 22 матчах клуб набрал 54 очка, которые были поделены на два перед началом этапа плей-офф чемпионов. Таким образом, ЛАСК, набрав 21 очко, опустился на второе место в турнирной таблице. Лидером стал «Ред Булл Зальцбург» (24).

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