Фанаты «Орхуса» и «Раннерс» поддерживали команды через экраны на стадионе

В первом после возобновления матче чемпионата Дании встретились «Орхус» и «Раннерс». Во время игры болельщики поддержали команды с помощью Zoom, сообщает BBC.

Перед главной трибуной стадиона «Орхуса» разместили три экрана общей площадью около 120 квадратных метров. Болельщики, заказавшие электронный билет на матч, выбрали место и подключились к Zoom-трансляции. Футболисты могли слышать фанатов.

Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.

Фото: AFP

Матч 21-го тура чемпионата Дании завершился вничью со счётом 1:1. «Раннерс» упустил победу на последних минутах — Патрик Мортенсен помог хозяевам отыграться. «Раннерс» набрал 31 очко и остался на седьмом месте в турнирной таблице. «Орхус» (37) занимает третье место.