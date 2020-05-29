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Источник: бывшая модель Playboy намерена приобрести футбольный клуб

Источник: бывшая модель Playboy намерена приобрести футбольный клуб
Футбол / Прочие турниры 0

Бывшая модель журнала Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, может приобрести румынский футбольный клуб «Германштадт», сообщает Gazeta Sporturilor.

На данный момент «Германштадт» борется за выживание в высшей лиге чемпионата Румынии и при этом имеет задолженность перед игроками в размере € 700 тыс. Руководство клуба опубликовало заявление, в котором выразило готовность провести переговоры с потенциальными инвесторами, а также заверило, что делается всё возможное для погашения долгов и получения лицензии на следующий сезон.

Ранее Продан выразила желание после окончания пандемии коронавируса приобрести футбольный клуб, что делает её основным претендентом на приобретение «Германштадта».

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