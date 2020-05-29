Источник: бывшая модель Playboy намерена приобрести футбольный клуб

Бывшая модель журнала Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, может приобрести румынский футбольный клуб «Германштадт», сообщает Gazeta Sporturilor.



На данный момент «Германштадт» борется за выживание в высшей лиге чемпионата Румынии и при этом имеет задолженность перед игроками в размере € 700 тыс. Руководство клуба опубликовало заявление, в котором выразило готовность провести переговоры с потенциальными инвесторами, а также заверило, что делается всё возможное для погашения долгов и получения лицензии на следующий сезон.



Ранее Продан выразила желание после окончания пандемии коронавируса приобрести футбольный клуб, что делает её основным претендентом на приобретение «Германштадта».

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