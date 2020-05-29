«Барселона» готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу и согласовала с ним зарплату

«Барселона» готовит новое предложение по аргентинскому нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, «Барселона» предложит миланскому клубу € 80 млн и защитника Хуниора Фирпо. Несмотря на требование «Интера» выплатить отступные в размере € 111 млн, каталонский клуб рассчитывает договориться о снижении цены. Сообщается, что сине-гранатовые уже согласовали заработную плату Мартинеса с агентом игрока. Аргентинец будет получать € 12 млн в год и бонусы.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал результативную передачу. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году.