«Один из ярчайших игроков в истории клуба, легенда». «Спартак» поздравил Егора Титова

Московский «Спартак» в своём официальном «инстаграме» поздравил бывшего капитана команды Егора Титова с днём рождения.
«Поздравляем Егора Титова! Сегодня воспитаннику красно-белых и одному из ярчайших игроков в истории нашего клуба исполняется 44 года. С днём рождения, легенда!» — говорится в сообщении «Спартака».
Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. За это время он шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. За красно-белых экс-полузащитник провёл 442 матча и забил 106 голов. После ухода из клуба Егор выступал за «Химки», «Локомотив» из Астаны и тульский «Арсенал». В сборную России вызывался с 1998 по 2007 год.
В качестве тренера Титов работал в «Спартаке» с 2015 по 2016 год. Впоследствии также входил в штаб в «Енисее» с 2017 по 2019 год.
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