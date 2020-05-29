Андрей Аршавин: я оставил зарубку в истории «Арсенала»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил период своей карьеры, проведённый в лондонском «Арсенале».



«В раздевалке «Арсенала» меня удивило то, что игроки команды за час до матчей брали мячи и начинали их набивать. Играли друг с другом минут 30-40. За это время они так уставали, что не нужно было разминаться.



Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории «Арсенала» — своим покером в ворота «Ливерпуля» точно. Мог бы я играть лучше? Да, скорее всего. Но для этого мне нужно было раньше уезжать. Почему я перестал играть? Уолкотт, Касорла, Подольски в то время выглядели сильнее, чем я, поэтому тренер использовал их», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».

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