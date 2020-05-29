«Такой старый уже». «Зенит» поздравил Аршавина с днём рождения, Кержаков прокомментировал

Петербургский «Зенит» поздравил бывшего нападающего Андрея Аршавина с днём рождения. Сегодня, 29 мая, Аршавину исполняется 39 лет.

«Андрей Сергеевич, мы благодарны Вам за невероятный вклад в историю «Зенита» и российского футбола, который невозможно переоценить! Мы рады, что вы передаёте свой бесценный опыт будущим футболистам и доказываете личным примером, что возможно всё! С праздником!» — написала пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В «инстаграме» сине-бело-голубых также был опубликован пост с поздравлением. Бывший одноклубник Аршавина Александр Кержаков прокомментировал публикацию: «Такой старый уже...»

Пост доступен на странице «Зенита» в "Инстаграме".

В составе «Зенита» Андрей Аршавин — трижды чемпион России (2007, 2012, 2015), обладатель Кубка Премьер-Лиги (2003), Суперкубка России (2008), Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).