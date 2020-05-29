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Василий Уткин: чей Крым? Крымчан

Василий Уткин: чей Крым? Крымчан
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин высказался о переходе в 2014 году в состав России Крымского полуострова, ранее входящего в состав Украины.

«Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я. Мне часто задают вопросы, над которыми я просто никогда не задумывался. И я понимаю, что это другое общество, другая страна и люди думают именно об этом. Я просто реально не знаю, что ответить.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить», — сказал Уткин в ролике на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.

Ранее Уткин высказался о сравнениях зарплат у футболистов и врачей на фоне финансовых трудностей во время пандемии коронавируса.

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