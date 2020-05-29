Василий Уткин: чей Крым? Крымчан

Известный блогер Василий Уткин высказался о переходе в 2014 году в состав России Крымского полуострова, ранее входящего в состав Украины.
«Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я. Мне часто задают вопросы, над которыми я просто никогда не задумывался. И я понимаю, что это другое общество, другая страна и люди думают именно об этом. Я просто реально не знаю, что ответить.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить», — сказал Уткин в ролике на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.
Ранее Уткин высказался о сравнениях зарплат у футболистов и врачей на фоне финансовых трудностей во время пандемии коронавируса.
- 29 мая 2020
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:37
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:36
-
10:36
-
10:05
-
09:57