Вадим Евсеев: легионеры присоединятся к «Уфе» после 4 июня
Вернувшиеся в Россию легионеры «Уфы» присоединятся к командным тренировкам после 4 июня, сообщил главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев.
«Начали сегодня новый цикл подготовки. У кого-то неделя идёт с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объём работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет.
Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к „Уфе“ после 4 июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
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