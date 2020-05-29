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Вадим Евсеев: легионеры присоединятся к «Уфе» после 4 июня

Вадим Евсеев: легионеры присоединятся к «Уфе» после 4 июня
Футбол / РПЛ 0

Вернувшиеся в Россию легионеры «Уфы» присоединятся к командным тренировкам после 4 июня, сообщил главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев.

«Начали сегодня новый цикл подготовки. У кого-то неделя идёт с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объём работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет.

Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к „Уфе“ после 4 июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

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