Черчесов поддержал акцию «Уфы». Его фото будет размещено на трибуне на матче с «Тамбовом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в акции «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба в официальном «инстаграме». «Уфа» разместит фотографии болельщиков на трибунах домашнего стадиона на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 21 июня.
«Главный тренер сборной России посетит матч „Уфа“ — «Тамбов». Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию. Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник», — сказано в сообщении.
Пост доступен на странице «Уфы» в "Инстаграме".
Напомним, из-за коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Уфа», набрав 27 очков в 22 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- 29 мая 2020
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:37
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:36
-
10:36
-
10:05
-
09:57
-
09:39
-
09:17
-
08:33
-
08:30
-
07:04
-
06:41
-
05:54
-
05:37
-
05:13
-
04:35