Черчесов поддержал акцию «Уфы». Его фото будет размещено на трибуне на матче с «Тамбовом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в акции «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба в официальном «инстаграме». «Уфа» разместит фотографии болельщиков на трибунах домашнего стадиона на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 21 июня.

«Главный тренер сборной России посетит матч „Уфа“ — «Тамбов». Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию. Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник», — сказано в сообщении.

Пост доступен на странице «Уфы» в "Инстаграме".

Напомним, из-за коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Уфа», набрав 27 очков в 22 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.