Диего Косте грозит полгода тюрьмы
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста столкнулся с проблемами с законом.
31-летний футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму € 1,37 млн с прибыли от имиджевых прав. Нарушил закон Диего ещё в 2014 году, однако рассмотрение дела состоится лишь сейчас.
Как сообщает AS со ссылкой на Cadena Ser, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более € 500 тыс. Судебное заседание должно состояться 4 июня.
Коста защищает цвета «Атлетико» с 2018 года, а ранее выступал за клуб с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год. В ходе своей карьеры форвард также играл за «Брагу», «Пенафиел», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и «Челси».
Диего Коста: Конте не смог бы проработать в «Реале» даже сезон
- 29 мая 2020
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