Фигу: Роналду и «Реал» сделали друг друга великими
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и национальной команды Португалии Луиш Фигу поделился мнением о выступлении за «сливочных» соотечественника, Криштиану Роналду.
«Криштиану сделал «Реал» великим, а «Реал» сделал великим Криштиану. Любой клуб тогда хотел заполучить его, поскольку он игрок, который гарантирует голы, а это главное в футболе. Роналду даёт вашей команде возможность рассчитывать на большое количество забитых мячей», — приводит слова Фигу O Jogo.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридцами форвард дважды стал чемпионом испанской Примеры и завоевал четыре титула Лиги чемпионов. После завершения сезона-2017/2018 португалец перешёл в туринский «Ювентус» (Италия).
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