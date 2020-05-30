«Ред Булл Зальцбург» стал семикратным обладателем Кубка Австрии
В финальном матче Кубка Австрии «Ред Булл Зальцбург» встречался с «Аустрией», которая выступает во втором дивизионе страны. Игра прошла на нейтральном поле и завершилась победой команды из Зальцбурга со счётом 5:0.
На 20-й минуте счёт открыл игрок «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи. Уже через минуту полузащитник «Аустрии» Доминик Стумбергер отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме голы забили футболисты «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор, Маджид Ашимеру и Секу Койта.
Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» стал семикратным обладателем Кубка Австрии. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Австрии в марте был приостановлен. Возобновление турнира запланировано на 2 июня.
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