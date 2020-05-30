Гомеш: Месси или Роналду? Нужно наслаждаться игрой обоих
Бывший полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш рассказал о своём этапе в каталонском клубе, а также сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Этап в «Барселоне» был пиком моей карьеры. Выступление со всеми этими игроками стало отличным уроком, который я взял с собой в будущее. Куда бы я ни пошёл, база «Барселоны» всегда со мной.
Месси или Роналду? Нужно наслаждаться игрой обоих. Я многому научился у них. И у того, и у другого огромный талант, но также и невероятный менталитет. Они всегда хотят побеждать и очень расстраиваются, если не выигрывают. Они всегда готовы отдать все силы для победы», — приводит слова Гомеша Eleven Sports.
На данный момент Гомеш выступает в составе «Эвертона».
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