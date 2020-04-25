Андре Гомеш раздал автографы собакам во время карантина
Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поделился новым видео на своей странице в «Инстаграме».
В ролике португальский футболист показал, как раздаёт автографы собакам, находясь на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. Гомеш сопроводил видео следующей подписью: «Стараюсь любой ценой придерживаться рутины».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.
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