Андре Гомеш раздал автографы собакам во время карантина

Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поделился новым видео на своей странице в «Инстаграме».



В ролике португальский футболист показал, как раздаёт автографы собакам, находясь на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. Гомеш сопроводил видео следующей подписью: «Стараюсь любой ценой придерживаться рутины».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.