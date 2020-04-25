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Андре Гомеш раздал автографы собакам во время карантина

Андре Гомеш раздал автографы собакам во время карантина
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поделился новым видео на своей странице в «Инстаграме».

В ролике португальский футболист показал, как раздаёт автографы собакам, находясь на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. Гомеш сопроводил видео следующей подписью: «Стараюсь любой ценой придерживаться рутины».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.

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