«Лестер» поборется с «Арсеналом» за норвежского защитника «Селтика»
Центральный защитник «Селтика» Кристоффер Айер в ближайшее трансферное окно может перейти в один из ведущих клубов Европы. Как сообщает в своём "твиттере" журналист Николо Скира, британский «Лестер» предложил за трансфер игрока € 20 млн.
По информации источника, в настоящее время представители клуба ведут переговоры с агентом футболиста. Другим претендентом на 22-летнего Айера является лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось о возможном переезде игрока в Италию — интерес к его трансферу проявлял миланский «Интер».
В текущем сезоне Кристоффер провёл за «Селтик» в чемпионате Шотландии 28 матчей, в которых забил три мяча. На его счету восемь матчей (семь — в основном составе) в Лиге Европы.
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