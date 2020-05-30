Экс-игроку «Томи» предъявили окончательное обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывшему футболисту «Томи» и совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили окончательное обвинение во взяточничестве.



«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России генеральному директору ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета РФ.



Напомним, в марте 2018 года в здании ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, который унёс жизни 60 человек. После пожара Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил строительный бизнес в Испании, где приобрёл дорогостоящее имущество. Все объекты недвижимости, а также земельные участки, принадлежащие Вишневскому и его матери, на данный момент арестованы.



6 марта 2019 года Вишневский был задержан в Польше. Спустя год России удалось договориться об экстрадиции подозреваемого.

Экс-футболист «Томи» экстрадирован в Россию по делу о пожаре в «Зимней вишне»