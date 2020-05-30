Паулино Гранеро продолжит работать в сборной России
Испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро продолжит работать в сборной России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен работой испанского специалиста, который вместе с Владимиром Паниковым составляет слаженный тандем, отвечающий за физическую подготовку игроков. Гранеро продолжает входить в тренерский штаб национальной команды и прибудет в её расположение на сборе в сентябре.
ЦСКА объявил об уходе Гранеро из московского клуба в связи с истечением срока действия контракта. Испанский тренер работал в ЦСКА с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м. В сборной России Гранеро работает с 2015 года.
ЦСКА объявил об уходе Паулино Гранеро из клуба
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