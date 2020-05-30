Испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро продолжит работать в сборной России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен работой испанского специалиста, который вместе с Владимиром Паниковым составляет слаженный тандем, отвечающий за физическую подготовку игроков. Гранеро продолжает входить в тренерский штаб национальной команды и прибудет в её расположение на сборе в сентябре.



ЦСКА объявил об уходе Гранеро из московского клуба в связи с истечением срока действия контракта. Испанский тренер работал в ЦСКА с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м. В сборной России Гранеро работает с 2015 года.

ЦСКА объявил об уходе Паулино Гранеро из клуба