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Анюков: по молодости совершил ошибку, отпраздновав гол за «Зенит» в ворота «Крыльев»

Анюков: по молодости совершил ошибку, отпраздновав гол за «Зенит» в ворота «Крыльев»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, накануне объявивший о завершении профессиональной карьеры, обратился к болельщикам самарского клуба.

«Болельщикам „Крыльев Советов“ хочу сказать огромное спасибо, от всей души за поддержку в этом сезоне. Мне было важно снова играть в футболке „Крыльев“, слышать вашу поддержку и приносить пользу команде.

Также хочется вернуться назад и сказать, что по молодости совершил ошибку, когда отпраздновал гол за „Зенит“ в ворота „Крыльев Советов“. Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал. Сделал то, чего не следовало. Со временем понял это и хочу попросить у вас за это прощения.

Если говорить о каком-то предательстве, это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своё мнение. Я никого не предавал и о том, что ушёл в „Зенит“, не жалею, хотя скажу честно: было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушёл.

Если вспоминать тот бронзовый сезон, это было круто. Особенно с вашей стороны, с вашей мощной поддержкой, заполненным „Металлургом“ — это было что-то! Вы это прекрасно помните. Надеюсь увидеть такие полные трибуны на каждом матче „Крыльев Советов“ в будущем. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всё!» — приводит слова Анюкова пресс-служба «Крыльев Советов» во «ВКонтакте».

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