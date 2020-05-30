Цорн: «Спартак» не ведёт переговоры с Глушаковым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду полузащитника Дениса Глушакова. Соответствующая информация ранее появилась в «телеграм»-канале Mash.
«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», — цитирует Цорна Sport24.
В настоящее время полузащитник выступает в составе «Ахмата». Ранее появились слухи, что грозненский клуб планирует расстаться с 33-летним футболистом по окончании сезона-2019/2020.
За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 по 2019 год. В качестве капитана команды хавбек приводил команду к победе в Российской Премьер-Лиге сезона-2016/2017.
Сам Денис также прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский клуб. По его словам, у него по-прежнему есть серьезные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи.
- 30 мая 2020
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