Цорн: «Спартак» не ведёт переговоры с Глушаковым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду полузащитника Дениса Глушакова. Соответствующая информация ранее появилась в «телеграм»-канале Mash.



«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», — цитирует Цорна Sport24.



В настоящее время полузащитник выступает в составе «Ахмата». Ранее появились слухи, что грозненский клуб планирует расстаться с 33-летним футболистом по окончании сезона-2019/2020.



За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 по 2019 год. В качестве капитана команды хавбек приводил команду к победе в Российской Премьер-Лиге сезона-2016/2017.

Сам Денис также прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский клуб. По его словам, у него по-прежнему есть серьезные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи.