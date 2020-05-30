Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе не очень подходит команде Клоппа

Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе не очень подходит команде Клоппа
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейсон Макатир считает, что красным не стоит приобретать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Команда не может стоять на одном месте. Она должна развиваться. Работа Юргена Клоппа состоит в том, чтобы визуализировать то, что он видит в следующем сезоне, готовясь к предстоящим кампаниям.

«ПСЖ» — уникальный клуб, отчаянно желающий выиграть Лигу чемпионов, собравший фантастический состав, но футболисты хотят более трудных вызовов. Считаю, Мбаппе не очень подходит «Ливерпулю».

Килиан — суперзвезда. Сейчас ему не стоит переходить в «Ливерпуль». Не думаю, что он подходит Клоппу. Я бы лучше купил Тимо Вернера или Джейдона Санчо», — цитирует Макатира Goal со ссылкой на Stats Perform News.

Килиан Мбаппе: «Ливерпуль» — машина
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020