Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе не очень подходит команде Клоппа
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейсон Макатир считает, что красным не стоит приобретать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Команда не может стоять на одном месте. Она должна развиваться. Работа Юргена Клоппа состоит в том, чтобы визуализировать то, что он видит в следующем сезоне, готовясь к предстоящим кампаниям.
«ПСЖ» — уникальный клуб, отчаянно желающий выиграть Лигу чемпионов, собравший фантастический состав, но футболисты хотят более трудных вызовов. Считаю, Мбаппе не очень подходит «Ливерпулю».
Килиан — суперзвезда. Сейчас ему не стоит переходить в «Ливерпуль». Не думаю, что он подходит Клоппу. Я бы лучше купил Тимо Вернера или Джейдона Санчо», — цитирует Макатира Goal со ссылкой на Stats Perform News.
Килиан Мбаппе: «Ливерпуль» — машина
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