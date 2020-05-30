«Шальке-04» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Вердеру»

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский «Шальке-04» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт, отправив мяч в ворота соперника на 32-й минуте. Результативную передачу отдал хавбек Милот Рашица.

Для «Шальке-04» сегодняшнее поражение стало четвёртым подряд в чемпионате Германии. Команда из Гельзенкирхена проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа (1:2), «Аугсбургу» (0:3) и дортмундской «Боруссии» (0:4).

Результаты других матчей 29-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 1:2

«Майнц» — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 0:1

«Герта» (Берлин) — «Аугсбург» — 2:0.