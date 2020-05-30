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«Шальке-04» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Вердеру»

«Шальке-04» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Вердеру»
Футбол / Германия 0

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский «Шальке-04» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт, отправив мяч в ворота соперника на 32-й минуте. Результативную передачу отдал хавбек Милот Рашица.

Для «Шальке-04» сегодняшнее поражение стало четвёртым подряд в чемпионате Германии. Команда из Гельзенкирхена проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа (1:2), «Аугсбургу» (0:3) и дортмундской «Боруссии» (0:4).

Результаты других матчей 29-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 1:2

«Майнц» — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 0:1

«Герта» (Берлин) — «Аугсбург» — 2:0.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
30 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Биттенкорт – 32'
Германия - Бундеслига. 29-й тур
30 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Силва – 27' (пен)   1:1 Мбабу – 58'   1:2 Камада – 85'
Удаления: нет / Торро – 90+5'
Германия - Бундеслига. 29-й тур
30 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 43'
Германия - Бундеслига. 29-й тур
30 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Дилросун – 23'   2:0 Пёнтек – 90+2'
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