Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: два дня болела голова, и всё

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус.



«Симптомов особых не было. Два дня болела голова, и всё. Немного слабость чувствовал, но потом всё прошло. А так – ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты и узнал, что болею, очень удивился. Надеюсь, скоро всё пройдёт. Уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье – как моё, так и партнёров, – важнее всего. Очень жду возвращения на поле», — приводит слова Бакаева пресс-служба сборной России.

22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщил, что хавбек переносит болезнь дома.