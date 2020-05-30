Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: два дня болела голова, и всё
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус.
«Симптомов особых не было. Два дня болела голова, и всё. Немного слабость чувствовал, но потом всё прошло. А так – ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты и узнал, что болею, очень удивился. Надеюсь, скоро всё пройдёт. Уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье – как моё, так и партнёров, – важнее всего. Очень жду возвращения на поле», — приводит слова Бакаева пресс-служба сборной России.
22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщил, что хавбек переносит болезнь дома.
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