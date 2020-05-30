Килиан Мбаппе отреагировал на гибель афроамериканца во время задержания

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

Мбаппе написал на своей странице в «Твиттере» хештег «Справедливость для Джорджа».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему.



Ранее полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни на матче надел повязку со словами «Справедливость для Джорджа».