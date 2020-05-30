Александр Максименко: очень хочу иметь достойное окружение, которое не даст мне спуску

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о своём окружении.

«Я очень хочу иметь достойное окружение, которое не даст мне спуску. Чтобы мне не дали даже на сантиметрик подняться над землёй. К счастью, у меня окружение такое и есть: друзья, близкие, родители. Ну и тренерский штаб, который всех нас держит на земле.

Был, может, такой моментик, когда только начал тренироваться с первой командой. Сам даже подумал: «Что-то не пошло вообще». История была такая: начал привлекаться к основе, не проходил в состав дубля, тренируясь с основой. Не понимал, как так. Сам на себя давил. Переосмыслил потом. Сказали, что надо доказывать всегда, просто так ничего не падает с небес», — сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.