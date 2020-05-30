АПЛ: четвёртая волна тестирования на COVID-19 не выявила ни одного случая заражения

Английская премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала результаты четвёртой волны тестирования игроков, тренеров и персонала клубов на коронавирусную инфекцию.
28 и 29 мая было сделано 1130 анализов. Ни одни из них не оказался положительным. Во время предыдущих трёх раундов тестирования на COVID-19 было выявлено 12 заражённых.
Тестирование на коронавирус в АПЛ
Первая волна: 17-18 мая, 748 тестов, шесть положительных результатов в трёх клубах.
Вторая волна: 19-22 мая, 996 тестов, два положительных результата в двух клубах.
Третья волна: 25-26 мая, 1008 тестов, четыре положительных результата в двух клубах.
Четвёртая волна: 28-29 мая, 1130 тестов, ноль положительных результатов.
АПЛ планирует возобновить сезон-2019/2020 17 июня. Из-за пандемии матчи будут проходить за закрытыми дверями.
- 30 мая 2020
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