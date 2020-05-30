Флик превзошёл результат Гвардиолы, выиграв 22 матча из первых 25 в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» одержала победу в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (5:0). Для Ханс-Дитера Флика эта победа стала 22-й в первых 25 встречах на посту главного тренера действующих чемпионов Германии, сообщает OptaFranz на своей странице в «Твиттере».
Флик превзошёл достижение Хосепа Гвардиолы, в активе которого 21 победа в первых 25 матчах в «Баварии». Результат 55-летнего специалиста является лучшим в истории мюнхенского клуба с 1965 года.
Ханс-Дитер стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. На этом посту он сменил Нико Ковача, который возглавил команду после сезона-2017/2018.
Гвардиола работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год. Сейчас испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити».
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