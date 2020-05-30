Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой»

Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой»
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» (5:0). Для него эти голы стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне.

31-летний поляк стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой», оставив позади форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле, в активе которого 27 мячей.

1. Роберт Левандовски («Бавария») — 29 голов (58 очков)
2. Чиро Иммобиле («Лацио») — 27 (54)
3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 24 (48)
4. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия») — 26 (44)
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 (42)
6. Лионель Месси («Барселона») — 19 (38)
7. Джейми Варди («Лестер Сити») — 19 (38)
8. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 18 (36)
9. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 18 (36)
10. Ромелу Лукаку («Интер») — 17 (34)

Александр Максименко — о Бундеслиге: необычненько, как будто товарищеский матч смотришь
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020