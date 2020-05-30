Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» (5:0). Для него эти голы стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне.
31-летний поляк стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой», оставив позади форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле, в активе которого 27 мячей.
1. Роберт Левандовски («Бавария») — 29 голов (58 очков)
2. Чиро Иммобиле («Лацио») — 27 (54)
3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 24 (48)
4. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия») — 26 (44)
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 (42)
6. Лионель Месси («Барселона») — 19 (38)
7. Джейми Варди («Лестер Сити») — 19 (38)
8. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 18 (36)
9. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 18 (36)
10. Ромелу Лукаку («Интер») — 17 (34)
- 30 мая 2020
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