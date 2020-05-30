Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» (5:0). Для него эти голы стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне.

31-летний поляк стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой», оставив позади форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле, в активе которого 27 мячей.

1. Роберт Левандовски («Бавария») — 29 голов (58 очков)

2. Чиро Иммобиле («Лацио») — 27 (54)

3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 24 (48)

4. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия») — 26 (44)

5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 (42)

6. Лионель Месси («Барселона») — 19 (38)

7. Джейми Варди («Лестер Сити») — 19 (38)

8. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 18 (36)

9. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 18 (36)

10. Ромелу Лукаку («Интер») — 17 (34)