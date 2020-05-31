Ханс-Дитер Флик: «Бавария» не дала «Фортуне» ни единого шанса

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (5:0).
«Передо мной стоит цель провести успешный сезон. В «Баварии» ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остаётся ещё несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.
После матча с дортмундской «Боруссией» («Бавария» победила со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата») для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды.
Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга», — приводит слова 55-летнего специалиста пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
«Бавария», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Фортуна» (27) занимает 16-е место.
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