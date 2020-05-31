«В огне». Неймар отреагировал на сексуальное видео своей девушки

Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» видео в откровенном купальнике.

«Как будто выходишь из карантина», — подписала Наталья свой пост.

В комментариях отметился и сам Неймар, написав «В огне».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Натальи Барулич.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.