«В огне». Неймар отреагировал на сексуальное видео своей девушки

Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» видео в откровенном купальнике.
«Как будто выходишь из карантина», — подписала Наталья свой пост.
В комментариях отметился и сам Неймар, написав «В огне».
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Натальи Барулич.
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.
В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.
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