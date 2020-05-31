Наставник «Аталанты» рассказал, что во время матча с «Валенсией» у него был коронавирус

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что у него был коронавирус во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Я чувствовал себя плохо за день до игры в Валенсии, а затем во второй половине матча я почувствовал себя ещё хуже. Если вы посмотрите на фотографии, я не очень хорошо выгляжу на скамейке. Это было 10 марта. Две ночи спустя я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал, что болею.

Каждые две минуты проезжала машина скорой помощи, так как рядом с базой есть больница. Это звучало как военная зона. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу? Я не могу идти туда сейчас, мне так много ещё предстоит сделать. На следующий день команда получила еду от шеф-повара со звездой Мишлен, который является поклонником «Аталанты». Я попробовал её и сказал: «это вода…». Еда была на вкус как хлеб. Я полностью потерял чувство вкуса. Поскольку у меня никогда не было лихорадки, я не проходил текст, но 10 дней назад анализ крови подтвердил, что у меня был COVID-19», приводит слова Гасперини Football Italia.

Ранее матч «Аталанта» — «Валенсия» назвали биологической бомбой. По сумме двух игр «Аталанта» обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.