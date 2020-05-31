В Серии А после возобновления сезона планируют проводить матчи каждый день

Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона-2019/2020 будут проводиться каждый день, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, такое сложное расписание выбрано, чтобы успеть доиграть сезон до 2 августа. Напомним, возобновление сезона в итальянской Серии А запланировано на 20 июня. При этом отмечается, что в интересах клубов и телевизионных компаний встречи будут начинаться в разное время.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Италии может возобновиться матчем «Аталанта» — «Сассуоло».

Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62).