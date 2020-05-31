Чугайнов: Сёмин — первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал, за что благодарен Юрию Сёмину.
«Сёмин – первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол. Всегда буду относиться к нему с огромным уважением.
Прекрасно помню, как он приехал за мной в Адлер, где базировалось «Торпедо», и отвёз в Хосту на базу «Локомотива». Да, сам был за рулём. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент вспоминается. Палыч спрашивает: «У нас серьёзные нагрузки сегодня, выдержишь — 15 рывков по 100 метров». А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича 15 по 200 вчера только было».
Да что говорить, становление «Локомотива» как топового российского клуба прошло при Палыче и благодаря Палычу. Четыре Кубка России за шесть сезонов, два подряд полуфинала еврокубков», — приводит слова Чугайнов официальный сайт «Локомотива».
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