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Хохлов: после «Реала Сосьедад» были варианты в ЦСКА и «Спартаке», но выбрал «Локо» Сёмина

Хохлов: после «Реала Сосьедад» были варианты в ЦСКА и «Спартаке», но выбрал «Локо» Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о работе под руководством Юрия Сёмина.

«Только благодаря Сёмину и Филатову команда вышла на такой высокий уровень. В первую очередь хочу отметить, что Юрий Палыч – невероятно сильный духом человек.

Когда я возвращался в Россию из испанского «Реала Сосьедад», были разные варианты: и ЦСКА, и «Спартак»… Через ребят навёл справки и выбрал «Локомотив» именно из-за атмосферы в команде, которую тандему президента и тренера удалось создать. А ещё мы получали удовольствие от игры. И никого тогда в Лиге чемпионов не боялись: ни «Арсенала», ни «Интера». Да и «Монако» должны были проходить. Помните, там уже нефутбольные моменты вмешались.

Палыч – прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожёстче надо, а с кем помягче. Когда чувствуешь доверие тренера, играешь за него. Даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним всё понимали и не бузили», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Локомотива».

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