Вадим Евсеев вместе с тренерским штабом «Уфы» принял участие в товарищеском матче
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вместе с тренерским и административным штабом клуба приняли участие в товарищеском матче.
«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе.
Играли с местной ашинской командой. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок). В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли — 1:4. На глазах у генерального директора.
Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель Арустамян. Обменялись мнениями. Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели её с удовольствием", — написал Евсеев в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Вадима Евсеева.
Евсеев едва не закрутил мяч в ворота с отрицательного угла на тренировке «Уфы»
- 31 мая 2020
-
13:58
-
13:49
-
13:30
-
13:06
-
12:59
-
12:43
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
11:58
-
11:34
-
11:08
-
10:59
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:18
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
06:29
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
03:45
-
03:28
-
03:06
-
02:38
-
02:02
-
01:39
-
00:58
-
00:51
Партнерский контент