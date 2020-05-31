Вадим Евсеев вместе с тренерским штабом «Уфы» принял участие в товарищеском матче

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вместе с тренерским и административным штабом клуба приняли участие в товарищеском матче.

«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе.



Играли с местной ашинской командой. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок). В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли — 1:4. На глазах у генерального директора.



Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель Арустамян. Обменялись мнениями. Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели её с удовольствием", — написал Евсеев в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Вадима Евсеева.