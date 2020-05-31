Раджа Найнгголан сообщил о смерти племянницы от рака

Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан сообщил о смерти племянницы. Ранее у неё был диагностирован рак. Напомним, в 2010 году умерла мама Найнгголана.



«Дорогая, мы будем по тебе скучать… Твой парень, дети, отец, братья и сёстры. Все мы. Такая юная… До сих пор не могу в это поверить. Иди к маме и крепко её обними. Пусть она защитит тебя. Нам всем будет тебя не хватать», — написал Найнгголан в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Раджи Найнгголана в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провёл за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии (20 — в основном составе), стал автором 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.