Раджа Найнгголан сообщил о смерти племянницы от рака
Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан сообщил о смерти племянницы. Ранее у неё был диагностирован рак. Напомним, в 2010 году умерла мама Найнгголана.
«Дорогая, мы будем по тебе скучать… Твой парень, дети, отец, братья и сёстры. Все мы. Такая юная… До сих пор не могу в это поверить. Иди к маме и крепко её обними. Пусть она защитит тебя. Нам всем будет тебя не хватать», — написал Найнгголан в социальных сетях.
Фото можно посмотреть на странице Раджи Найнгголана в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провёл за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии (20 — в основном составе), стал автором 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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