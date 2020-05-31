Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что жалеет о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» в «Локомотив» в 2012 году.
«Мне даже Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?» Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня». Спустя несколько месяцев так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе. Хотелось домой, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — Прим. «Чемпионата») плакала, до сих пор ещё ноет. Она тогда ещё говорила: «Пройдёт время, будешь вспоминать мои слова». А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову». Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться», — сказал Павлюченко в интервью каналу «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube.
- 31 мая 2020
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