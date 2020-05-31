Нагельсман: уход Вернера из «Лейпцига» был бы сравним с уходом Левандовского из «Баварии»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал возможную продажу нападающего Тимо Вернера.

«Конечно, мы разговариваем время от времени. Но в последнее время я не говорил с ним о возможном уходе. У Вернера сейчас 34 очка по системе «гол+пас» в этом сезоне. Думаю, вы должны написать, что я хотел бы сохранить его в команде. Это игрок высочайшего класса.

Если Вернер покинет клуб в следующем сезоне, в составе появится большая дыра. То же самое было бы, если бы Роберт Левандовски покинул мюнхенскую «Баварию». Никто бы не стал кричать «Ура!». Это стало бы явным ослаблением состава", — цитирует Нагельсмана Mirror.

Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 24 гола и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.