Нагельсман: уход Вернера из «Лейпцига» был бы сравним с уходом Левандовского из «Баварии»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал возможную продажу нападающего Тимо Вернера.
«Конечно, мы разговариваем время от времени. Но в последнее время я не говорил с ним о возможном уходе. У Вернера сейчас 34 очка по системе «гол+пас» в этом сезоне. Думаю, вы должны написать, что я хотел бы сохранить его в команде. Это игрок высочайшего класса.
Если Вернер покинет клуб в следующем сезоне, в составе появится большая дыра. То же самое было бы, если бы Роберт Левандовски покинул мюнхенскую «Баварию». Никто бы не стал кричать «Ура!». Это стало бы явным ослаблением состава", — цитирует Нагельсмана Mirror.
Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 24 гола и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.
- 31 мая 2020
-
19:53
-
19:39
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:16
-
17:12
-
16:53
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:15
-
15:11
-
14:57
-
14:49
-
14:12
-
14:11
-
13:58
-
13:49
-
13:30
-
13:06
-
12:59