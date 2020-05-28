«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера

«Ливерпуль» отказался от переговоров по поводу перехода нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает Daily Mirror.

Английский клуб не будет покупать Вернера, так как «Лейпциг» не готов вести переговоры при сумме трансфера меньше £ 50 млн (€ 55 млн).

Ранее «Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн. В услугах немца заинтересованы также мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 24 мяч и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.