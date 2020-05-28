Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера

«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» отказался от переговоров по поводу перехода нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает Daily Mirror.

Английский клуб не будет покупать Вернера, так как «Лейпциг» не готов вести переговоры при сумме трансфера меньше £ 50 млн (€ 55 млн).

Ранее «Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн. В услугах немца заинтересованы также мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 24 мяч и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.

«Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020