«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
По данным источника, английский клуб не располагает средствами на трансфер игрока, а также не имеет возможности платить ему зарплату, которая составляет около € 15 млн в год.
В нынешнем сезоне Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. 27-летний хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Немецкий клуб имеет право приоритетного трансфера игрока за € 120 млн, но отказался от этой опции. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо
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