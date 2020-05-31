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«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо

«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.

По данным источника, английский клуб не располагает средствами на трансфер игрока, а также не имеет возможности платить ему зарплату, которая составляет около € 15 млн в год.

В нынешнем сезоне Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. 27-летний хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Немецкий клуб имеет право приоритетного трансфера игрока за € 120 млн, но отказался от этой опции. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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