Михайличенко: в «Шахтёре» нет бразильцев. Марлос, Мораес – это же украинцы

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал поражение команды в 24-м туре чемпионата от «Шахтёра» (1:3). Тренер ответил на вопрос, стал ли решающим фактор бразильских игроков «Шахтёра».



«Там же играют украинцы, там нет бразильцев. Марлос, Мораес – это же украинцы. «Шахтёру» нельзя было давать свободу, контролировать подолгу мяч. Но игровой тонус, которого нет, не позволил нам сохранить структуру игры.



«Шахтёр» лучше использовал ошибки. Всех можно поздравить с возвращением футбола. Но это результат который, по моему мнению, мы не заслужили. Но это футбол, кто лучше использует моменты, тот выигрывает, – приводит слова Михайличенко Tribuna.com со ссылкой на канал «Футбол 1».

Марлос и Мораес являются бразильцами, но приняли украинское гражданство и выступают за сборную Украины.