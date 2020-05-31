Михайличенко: в «Шахтёре» нет бразильцев. Марлос, Мораес – это же украинцы

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал поражение команды в 24-м туре чемпионата от «Шахтёра» (1:3). Тренер ответил на вопрос, стал ли решающим фактор бразильских игроков «Шахтёра».
«Там же играют украинцы, там нет бразильцев. Марлос, Мораес – это же украинцы. «Шахтёру» нельзя было давать свободу, контролировать подолгу мяч. Но игровой тонус, которого нет, не позволил нам сохранить структуру игры.
«Шахтёр» лучше использовал ошибки. Всех можно поздравить с возвращением футбола. Но это результат который, по моему мнению, мы не заслужили. Но это футбол, кто лучше использует моменты, тот выигрывает, – приводит слова Михайличенко Tribuna.com со ссылкой на канал «Футбол 1».
Марлос и Мораес являются бразильцами, но приняли украинское гражданство и выступают за сборную Украины.
- 31 мая 2020
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:07
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:18
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17
-
20:10
-
19:53
-
19:39
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:16
-
17:12
-
16:53