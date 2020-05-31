Уткин: Сёмин уступает Романцеву, но точно входит в тройку лучших российских тренеров

Известный блогер Василий Уткин высказался о месте Юрия Сёмина среди российских тренеров.

«Где место Сёмина в российской истории среди тренеров? Он, безусловно, уступает Романцеву. Романцев – вообще безоговорочно лучший российский тренер этого периода. Считать ли Бышовца российским тренером? Давайте считать, хоть это было очень фрагментарно. Это было запоминающимся и в «Локомотиве», и в «Зените». Одна фраза «Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит» – это уже место в истории. Одним этим Бышовец убрал знаменитого премьера России Виктора Черномырдина, правда, следующие 50 мест точно у Черномырдина остаются.



Сравнение Сёмина с Газзаевым могло бы быть очень интересным и плодотворным: если Сёмин никогда не имел тренерской концепции, то Газзаев очень хотел бы, чтобы казалось, что он её имел. Он даже выступал на съезде европейских тренеров, куда его пригласили всего лишь как победителя Кубка УЕФА. Интерес к нему никто никогда не испытывал, но у него был трофей.



Там Газзаев прочёл целую лекцию об игре в три защитника, хотя ЦСКА в три защитника не играл. Короче говоря, Газзаеву хотелось иметь концепцию, но у него её не было. И у Сёмина её не было, но ему было с этим комфортно. В моём понимании, по дистанции Сёмин Газзаева всё-таки опередил. Но здесь очень трудно развести гонку личностей от гонки тренеров. Я бы выше Сёмина также поставил Виктора Прокопенко, однозначно выше. Но это тоже спорный вопрос, Виктора Прокопенко давно нет с нами.



Короче говоря, я думаю, Сёмин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Удовлетворяет ли его это? Ведь это не для „Локомотива“, это для Сёмина главный матч — следующий. Уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почётных, Сёмин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Сёмина-тренера – впереди», – сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Сегодня, 31 мая, Юрий Сёмин проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников».